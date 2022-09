Juventus, il borsino dei Nazionali: bene Bonucci, Bremer subentrante

La Juventus, con un report sul proprio sito, ha ripercorso tutte le prestazioni dei calciatori bianconeri nelle varie Nazionali.

La Juventus, con una nota sul proprio sito, ha pubblicato un report sulle prestazioni dei vari calciatori bianconeri in giro per il mondo con le proprie nazionali. Ecco il comunicato: "Weekend di impegni con le Nazionali per i bianconeri. Ieri l'Italia con Bonucci in campo ha superato al termine di una bella prestazione l'Inghilterra a San Siro, per 1-0, con rete di Raspadori, Le sorti del girone degli Azzurri passano per la sfida di lunedì in Ungheria, con la squadra magiara prima, ma l'Italia che ha la possibilità, vincendo, di superarla.

A proposito di Italia-Inghilterra, il giorno prima ha visto Miretti e Fagioli in campo con la Under 21 contro i pari età britannici, che li hanno superati a Pescara 0-2. Sempre giovedì, la Polonia, con Szczesny in campo, è stata superata in casa dall'Olanda per 0-2. Milik è subentrato a gara in corso.

Ma torniamo alla giornata di ieri: vittoria 2-0 per il Giappone contro gli Stati Uniti in amichevole (in campo McKennie), mentre nella notte l'Argentina (Paredes in campo, Di Maria in panchina) ha superato l'Honduras per 3-0; a Le Havre, in Francia, il Brasile ha battuto il Ghana per 3-0, con esordio di Bremer, subentrato, mentre è rimasto a disposizione Danilo. L'AGENDA Questa sera in campo in Nations League la Serbia di Kostic e Vlahovic contro la Svezia; nella notte, nella notte amichevole in New Jersey per la Colombia, contro il Guatemala".