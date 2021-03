Cassano: “Ronaldo è un problema, Pirlo non ha colpe”

L'ex attaccante di Rome e Real Madrid dice la sua su Ronaldo, Pirlo e il futuro dei bianconeri

redazionejuvenews

Dopo Oporto in casa Juventus non si respirava un buon clima. A peggiorare la situazione è stata la sconfitta di domenica, del tutto inaspettata, contro il Benevento. A parlare del momento bianconero è stato anche Antonio Cassano. L'ex attaccante di Roma e Real Madrid è ospite fisso della BoboTv su Twitch: "Cosa ha sbagliato la Juve in questa stagione? Per cominciare un nuovo ciclo servono giovani forti. Kulusevski, Chiesa e De Ligt non bastano. Servono altri giovani oltre che due, tre calciatori già pronti che facciano davvero la differenza".

Poi su Ronaldo e Pirlo, Cassano ha rivelato: "Dal momento che scegli Pirlo dopo quanto avvenuto con Sarri, ovvero un tecnico che propone gioco, tenere il Ronaldo di oggi è stato un errore. Il portoghese non è il giocatore di 3/4 anni fa. Servivano forze fresche su cui costruire la squadra che voleva Pirlo. Se dai una Ferrari ad un neopatentato ti prendi dei rischi e avere in rosa il giocatore più mediatico al mondo può essere un problema. Pirlo, a mio avviso, ha poche responsabilità: farà una grande carriera, ma deve avere tempo. I veri colpevoli sono i dirigenti che non gli hanno dato elementi freschi nella rosa".

Sul futuro della Juventus invece Cassano sembra avere poche incertezze: "Molto dipenderà da Ronaldo e da quello che deciderà di fare il prossimo anno. Con l’eventuale risparmio sull’ingaggio più ad un eventuale incasso dal cartellino un paio di giocatori di livello si possono prendere. Non so poi se i vari Bonucci, Chiellini e Buffon continueranno o meno la loro avventura con la maglia dei bianconeri". Mentre per un eventuale post-Ronaldo: "Icardi non ha lo status di Ronaldo, ma in Italia fa 25 gol ed è l'unico che può permettersi la Juve a livello economico. Non possono permettersi Haaland, Mbappé e Messi, allora occhio anche ad Aguero che è in scadenza".