Cristiano Ronaldo: assegnati 770 gettoni JUV, uno per ogni gol in carriera

Il portoghese è il primo calciatore premiato con i fan token

Un altro importante record per il capocannoniere della serie A italiana di questa stagione. Cristiano Ronaldo ha ricevuto 770 fan token JUV, uno per ogni gol in carriera fatto da giocatore professionista, superando anche un mostro sacro come Pelè. Si tratta del primo calciatore della storia a essere premiato in questo modo. Infatti il cinque volte pallone d'oro è diventato il primo calciatore ad essere premiato per i suoi successi in carriera in criptovaluta. Prima della partita di domenica pomeriggio Juventus-Benevento, il gioiellino portoghese ha celebrato i 770 gol in carriera, ricevendo 770 fan token $ JUV Chiliz, che sono i fan token del club bianconero, lanciati sulla piattaforma Socios.

I fan token della Juventus consegnati al numero 7 bianconero sono monete virtuali, molto simili al bitcoin, il cui valore è determinato da quello della criptovaluta a cui sono agganciati. I fan hanno l’opportunità di acquistare queste valute digitali. Per garantirsi biglietti a prezzo scontato, incontri con i giocatori e persino la possibilità di scegliere il colore della maglia. I token non incidono in alcun modo sulla struttura aziendale dei club. Ma mirano solo a monetizzare il coinvolgimento dei fan, sfruttando le potenzialità della blockchain.

Un altro record in bacheca per Cristiano Ronaldo. Prima della delusione della sconfitta contro la squadra di Filippo Inzaghi, il portoghese è stato protagonista per una nuova prima volta. Infatti è stato il primo calciatore ad aver ricevuto una criptovaluta come premio per i gol fatti in carriera. La Juventus non è l'unico club che ha deciso di distribuire i suoi token per tifosi. Infatti sono presenti l'AS Roma, il Milan e anche il Novara. Il progetto inoltre include moltissimi club prestigiosi europei. Come ad esempio il Barcellona di Lionel Messi, il Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Galatasaray, Basaksehir, Legia Varsavia, Manchester City, Trabzonspor. I token delle relative squadre sono poi scambiabili in Chiliz.