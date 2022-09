Cassano: “Parlare della Juve mi fa ridere, Allegri continua ad urlare ca**te”

L'ex giocatore Antonio Cassano è intervenuto alla BOBO Tv, dicendo la sua sul momento della Juventus e su Massimiliano Allegri: " Ogni volta che devo parlare di Juve mi viene da ridere . Il Benfica è un decimo a livello di giocatori rispetto alla squadra bianconera. La partita di mercoledì non la definirei nemmeno una partita . La Juve fatto gol, ha tenuto dieci minuti, poi il Benfica di Schmidt, grandissimo allenatore che non parla la portoghese, ha messo in pratica le cose su cui hanno lavorato. La partita poteva finire 7-1, finalmente l’ha ammesso anche Allegri" .

"Bonucci ha salvato due gol, il migliore in campo è stato Perin. Bremer invece mi fa tenerezza, ha tante difficoltà. È la peggior partita fatta dalla Juve. Li hanno presi a pallonate, ha fatto il torello per 70 minuti. Allegri continuava ad urlare il niente, lo conosco. Lui parlava con Padoin e Bianco, e secondo me diceva cagate. Non penso si possano fare figure del genere con una simile squadra. Lo stadio non era pieno, ha iniziato anche a mugugnare. Non c’era la bolgia. Questo significa che la fiammella si sta spegnendo. Le prossime partite sono fondamentali e se si continua così si cambia. Lo dico dall’anno scorso dopo il Villarreal che doveva andare a casa".