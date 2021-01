Cassano: “Dybala non è un campione, con la pressione addosso se la fa sotto”

TORINO – Continuano ad arrivare accuse e parole forti da parte dell’ex calciatore Antonio Cassano sull’attaccante e numero 10 della Juventus Paulo Dybala. Nel corso della live andata in onda su Twitch.tv dal canale di Bobo Vieri, l’ex attaccante, in diretta con Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani, ha attaccato pesantemente Paulo Dybala: “Per me non è un campione né un fuoriclasse, non sposta gli equilibri. Ha grandi colpi come li vedo fare a Insigne e come li ho visti fare da Di Natale, può fare 20 o 40 gol a stagione, ma cambia poco, gli manca sempre qualcosa”.

Il calciatore ha poi continuato, parlando di come gli allenatori non abbiano in questi anni mai ritenuto necessaria la presenza dell’argentino in campo, con Allegri, seguito da Sarri, e ora da Pirlo, che non li hanno mai messo veramente al centro del progetto, non caricandolo di responsabilità tipiche di chi può prendersi la squadra sulle spalle e guidarla: “Se per nessun allenatore, prima Allegri, poi Sarri e ora Pirlo, non è ritenuto strettamente necessario e se la Juventus ha provato a venderlo, io qualche domanda me la faccio. Ho l’impressione che si caga addosso. Quando gli si mette un po’ di pressione se la fa addosso. Ho visto Tevez qualche anno fa con la maglia numero 10. Lui è un campione di un altro livello. Poi ho sentito che chiede 8-10 milioni all’anno? Ma non scherziamo dai.”

Parole dure quelle di Cassano, che non è nuovo ad attacchi di questo tipo, soprattutto nei confronti di Dybala. La Joya intanto continua ad allenarsi alla Continassa, e dopo il gol contro l’Udinese di domenica, spera di essersi sbloccato e di iniziare a condurre la Juventus, attesa domani sera dalla trasferta a San Siro contro il Milan.

