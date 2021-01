Calciomercato Juventus, cercasi attaccante: ecco chi può arrivare subito!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato di gennaio è ufficialmente aperto e la Juventus di certo non rimarrà ferma a guardare. Anzi, la Vecchia Signora è da tempo in moto su diverse piste, alcune davvero importanti, altre molto interessanti soprattutto in prospettiva futura. Occhio in particolar modo a due gioielli sui quali la Juve sembrerebbe che stia puntando forte: Nicolò Rovella (classe 2001) per il centrocampo e Bryan Reynolds (anch’egli 2001) per le corsie difensive. Ma per l’immediato, il primo obiettivo pare essere la tanto agognata quarta punta. Anche in estate Andrea Pirlo avrebbe gradito l’arrivo alla Continassa di un centravanti puro da affiancare a CR7, Dybala e Morata.

Lo spagnolo in effetti è l’unica vera prima punta a disposizione del Maestro. Troppo poco per una squadra come la Juventus, chiamata a concorrere fino alla fine su tre fronti ai massimi livelli. Se a questo aggiungiamo possibili infortuni e squalifiche in una stagione dura e lunga, appare chiaro che un altro attaccante sia davvero necessario. Quantomeno per garantire a Pirlo la possibilità di fare rotazioni e turnover. Di nomi, come vedremo tra poco, ce ne sono tantissimi nel mirino bianconero. Alcuni di grande esperienza e pronti subito, altri di prospettiva ma capaci comunque di poter dare un contributo importante già nell’immediato. E in queste ore è spuntato un nuovo candidato per il reparto offensivo bianconero che potrebbe arrivare subito e senza particolari esborsi economici.

Parliamo di Graziano Pellé, che si è svincolato dallo Shandong e può essere acquistato a costo zero. Come riportato da diverse fonti come Tuttosport e il Corriere dello Sport, la candidatura del classe ’85 starebbe prendendo corpo, con Paratici che starebbe valutando anche il suo profilo. Certo, a 35 anni Pellé può essere considerato solamente come una soluzione momentanea e soprattutto low cost. Ma per esperienza, velocità di ambientamento e soprattutto caratteristiche, l’attaccante italiano sarebbe perfetto per le esigenze immediate della Juventus. Fisico imponente e forte di testa, Pellé potrebbe essere quel centravanti boa che a Pirlo potrebbe fare molto comodo da qui fino al termine della stagione. Come accennato poco fa però, sul taccuino di Fabio Paratici ci sono anche tantissimi altri giocatori per rinforzare l’attacco. Noi abbiamo individuato ben 12 nomi accostati alla Vecchia Signora. >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<