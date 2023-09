Cassano attacca: “Se non vince lo Scudetto la Juve ha fallito”

L'ex calciatore ha parlato del campionato di Serie A e della squadra bianconera che questa stagione non disputerà altre competizioni

La Juventus ha concluso la prima parte della stagione con sette punti: nelle prime tre giornate di campionato prima della sosta per le nazionali, la squadra di Massimiliano Allegri ha ottenuto due vittorie ed un pareggio, che l'hanno portata al secondo posto in classifica, dietro Milan ed Inter a punteggio pieno. Alla ripresa le due milanesi si sfideranno nel derby, mentre la squadra bianconera giocherà in casa contro la Lazio.

Un primo big match che dirà molto su dove la squadra di Allegri potrà arrivare in questa stagione: la Juventus avrà solo il campionato da disputare, e la Coppa Italia da gennaio, e la squadra dovrà dare il meglio di se per riuscire a giocarsi le sue chance per lo Scudetto fino alla fine. Di questo ha parlato l'ex calciatore Antonio Cassano, intervenuto alla BoboTV su Twitch.

"Devi solo giocare per lo scudetto, con l'Inter è la squadra più forte, giochi una volta a settimana e hai sedici nazionali. La Juve fa una partita a settimana, se non vinci lo scudetto e ti metti un'altra volta a 20, 30 punti, hai fallito. Rapporto con Giuntoli? Ha fatto filtrare che era meglio se non fosse arrivato".

