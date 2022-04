Cassano: “Il calcio di Allegri fa schifo, per fortuna è andato in archivio”

L'ex calciatore ha parlato alla Bobo TV, programma in onda su Twitch, attaccando nuovamente la Juventus e il suo allenatore Massimiliano Allegri

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Cagliari nella trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A, con la squadra bianconera chiamata a vincere per tenere a distanza la Roma, al quinto posto in classifica con cinque punti in meno rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri. Madama ha infatti perso il treno scudetto perdendo la partita contro l'inter di domenica scorsa, paradossalmente una delle migliori dell'anno della squadra torinese.

L'ex calciatore Antonio Cassano, ha parlato ospite della trasmissione di Vieri sul suo canale Twitch, la Bobo TV, alla quale ha detto la sua sul calcio italiano e sulla Juventus: "Il calcio italiano fa schifo. Ho un enorme rispetto per Capello, è il mio papà calcistico e gli voglio tanto bene, però vorrei dirgli che, per fortuna nostra, il suo calcio, quello di Allegri in Italia e di Simeone in Spagna, è ormai andato in archivio”.

"Salvo solo l'Atalanta e la filosofia del ct Mancini, per il resto il calcio in Italia deve evolversi. Cosa ti porta il gioco della Juve di Allegri? Ormai non facciamo altro che collezionare figuracce a livello internazionale, tanto come club quanto come Nazionale. In Europa non vinciamo da 12 anni, con l’Inter che ha vinto ma c’era un carrarmato davanti alla porta. Esclusa l’epoca di Mancini, con l’Italia abbiamo fatto ridere. Credo che Capello abbia voluto fare un assist ad Allegri, penso sia un suo amico. L’Inter di Mourinho aveva grandi calciatori, ma la maggior parte di loro era a formare un pullman davanti alla linea di porta: quel calcio è finito".

Lo sfogo dell'ex attaccante continua poi contro Cristiano Ronaldo: "Ronaldo ogni giorno deve pregare Benzema e ringraziare per aver giocato insieme a lui. Non è il contrario, è CR7 a dover essere onorato. Benzema è un centravanti leader coi piedi di Zidane".