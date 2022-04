Cagliari-Juve, pronostici e precedenti sono tutti a favore dei bianconeri

La Juve si prepara a sfidare il Cagliari: i bianconeri riusciranno a portare a casa i tre punti? Precedenti e pronostici sono favorevoli

Secondo i pronostici, sì. I bookmakers, infatti, vedono la Juventus come nettamente favorita. La vittoria dei bianconeri è quotata circa 1,6 mentre quella dei rossoblù circa 6. Più probabile il pareggio, quotato attorno a 4. Secondo gli esperti di scommesse, quindi, non ci dovrebbe essere partita. Dello stesso parere i precedenti: "La Juventus ha trovato il successo in 10 degli ultimi 11 confronti con il Cagliari in Serie A TIM (nel parziale la sola vittoria con Zenga in panchina il 29 luglio 2020) e in questo parziale per ben otto volte non ha subito gol. La Juventus ha trovato la vittoria in nove delle ultime 10 trasferte di Serie A TIM contro il Cagliari (nel parziale la sola vittoria con Zenga in panchina il 29 luglio 2020) e in questo parziale cinque volte ha segnato almeno tre gol. Dalla stagione 2010/11 ad oggi, quella bianconera è la formazione contro cui i sardi hanno perso più volte in casa (nove, appunto)", fa sapere la Lega Serie A.