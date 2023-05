Caso Vlahovic, Gasperini fa discutere: la Juve risponde sui social

Parole che hanno fatto discutere e a cui la Juve ha risposto riproponendo su Twitter un estratto del podcast "Sulla razza" con protagonista Danilo: “Il razzismo è razzismo e basta. Quello che vedo in questo momento nel mondo del calcio è che si verificano spesso determinate situazioni. Noi, intendo il mondo calcistico, aspettiamo che la cosa si faccia insopportabile prima di agire e fare qualcosa. E’ qui che dobbiamo cambiare atteggiamento. Non possiamo dire: “Va bene, c’è stato un atto di razzismo in una partita, due e così via”. E poi aspettare sei mesi fare qualcosa. Bisogna farlo subito, nel momento in cui accade. Sono cose che o si fanno o non si fanno. Non si può restare nella comfort zone su questo tema, altrimenti le cose non cambiano“.