Gasperini: “Episodi non favorevoli. Onore alla Juve che è stata cinica”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha detto la sua dopo il ko contro la Juve. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Siamo arrivati a questa partita così, con vari infortuni, succede. Ma questo non toglie niente alla gara: prestazione di livello. Episodi non favorevoli per noi oggi, ma anche sull'1-0 abbiamo fatto il nostro. La squadra sta attraversando un buon momento."