Caso ultras, Vaciago: “La Juve era stata subito associata alla Ndrangheta, ora l’Inter…”

Intervenuto su Tuttosport il giornalista Guido Vaciago ha parlato del caso ultras che ha colpito Inter e Milan

Intervenuto su Tuttosport il giornalista Guido Vaciago ha detto: “La Juventus, il suo presidente Andrea Agnelli e i suoi dirigenti erano stati immediatamente associati alla Ndrangheta nei titoli dei giornali. Curioso: gli stessi media che, allora, diedero ampio spazio alla vicenda, con titoli in prima pagina e servizi molto dettagliati sulle possibili connivenze fra Juventus e Ndrangheta, si sono scoperti molto garantisti con Inter e Milan, trattando il tema con la doverosa prudenza. E anche la procura federale, ora il capo è Chiné, si è mossa con grande discrezione. Singolare anche il modo felpato con cui la notizia del patteggiamento esce il Primo Maggio, giorno in cui il rumore è attutito dalla festa e dal fatto che il giorno dopo non escono i giornali“.

Caso ultras, tutte le sanzioni

Di seguito tutte le sanzioni a Inter e Milan:

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 30.000 (trentamila/00) di ammenda Hakan CALHANOGLU,

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 15.000 (quindicimila/00) di ammenda Simone INZAGHI,

30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Claudio SALA,

30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Massimiliano SILVA,

€ 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Javier Adelmar ZANETTI,

30 (trenta) giorni di inibizione ed € 13.000 (tredicimila/00) di ammenda Fabio PANSA,

€ 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO,

€ 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A.

