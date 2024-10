Caso Pogba: il francese verso la risoluzione con la Juve - JuveNews.eu

Dopo la riduzione della squalifica da 4 anni a 18 mesi il futuro di Paul Pogba si prepara a essere lontano dalla Juve: le ultime novità

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane ora è ufficiale: la squalifica di Paul Pogba è passata da 4 anni a 18 mesi. Il centrocampista francese, ancora sotto contratto con la Juve, potrà quindi riprendere ad allenarsi a partire da gennaio 2025, per poi tornare in campo a marzo. Il suo futuro sembra però essere lontano dal club bianconero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il francese si prepara alla risoluzione del contratto con la Vecchia Signora. Entrambe le parti credono infatti che una separazione sia la scelta migliore, con il Polpo che si prepara quindi a continuare la sua carriera altrove.

Juve, le parole di Pogba

In un recente messaggio il centrocampista francese aveva detto: “Finalmente l’incubo è finito. Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò di nuovo seguire i miei sogni. Ho sempre dichiarato di non aver mai violato consapevolmente le norme antidoping, gioco con integrità e voglio ringraziare la Corte Arbitrale che ha ascoltato le mie spiegazioni. Questo è stato un periodo estremamente angosciante nella mia vita perché tutto ciò per cui avevo lavorato così duramente è stato messo in pausa. Grazie per tutto l’amore e il supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo”.