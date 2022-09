Ag. Arthur: “Ora ha recuperato, farà bene al Liverpool”

Il centrocampista brasiliano in estate è passato al Liverpool in prestito, ma nel primo mese ha trovato difficoltà. Le parole di Pastorello

Il primo mese del brasiliano con i Reds però non è stato dei migliori, anzi. Solo 13 minuti giocati e uno stato di forma non brillante, tanto da essere mandato ad allenarsi con l'Under 21 . Ora però l'ex bianconero è tornato ad allenarsi con Klopp e la prima squadra. Ai microfoni calciomercato.it, Federico Pastorello , agente del giocatore, ha parlato dell'esperienza inglese.

Le sue parole: "Arthur ha giocato molto poco l’anno scorso, ha poi avuto un intervento programmato, a giugno, saltando quindi una parte della preparazione. Non era nei piani di Allegri, quindi non si è allenato con il resto della squadra, di conseguenza è normale che arrivando all’ultimo giorno in queste condizioni, dal suo punto di vista avesse bisogno di un lavoro extra. E poi, la differenza fra Inghilterra e Italia sotto questo aspetto è enorme, quindi c’era questa necessità di recuperare il gap fisico rispetto ai compagni. Ora ha recuperato ed è a completa disposizione dell’allenatore. Non ho alcun dubbio che farà molto bene con la maglia del Liverpool".