Italia, i 39 convocati da Mancini: presenti 5 giocatori della Juve

Il campionato è terminato, ora iniziano gli impegni con le nazionali. 5 giocatori della Juve tra i convocati dell'Italia

Il campionato è ormai finito ma per i calciatori non è ancora il momento di andare in vacanza. Ora infatti inizieranno gli impegni con le nazionali e ieri il ct dell'Italia Roberto Mancini ha annunciato i 39 convocati per le prossime sfide. A poco meno di un anno di distanza dalla vittoria dell'Europeo e dopo la cocente mancata qualificazione al mondiale in Qatar, gli Azzurri sono pronti a tornare in campo. La Nazionale sarà impegnata prima nella Finalissima contro l'Argentina, vincitrice della Copa America, e poi nei primi match della terza edizione della Nation League. In totale 5 match nel giro di 15 giorni, un vero e proprio tour de force.