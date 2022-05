Mercato Juve / Conte offre 40 milioni: Cherubini prepara un nuovo colpo

1 di 2

Esuberi

Mercato Juve, Antonio Conte prepara l'offerta.

L'estate si avvicina, così come il mercato, e in casa Juve c'è già aria di forte fermento. La dirigenza bianconera, come è giusto e normale che sia, non ha aspettato l'apertura ufficiale del calciomercato per iniziare a muoversi. Anzi, Cherubini e soci stanno tenendo in piedi tante trattative differenti.

Alcuni grossi colpi sono già in canna (Pogba e Di Maria su tutti). Ma per poter rispettare i paletti economici, la Vecchia Signora dovrà anche vendere. In tanti in effetti sono sulla lista dei sacrificabili o dei partenti.

Dybala e Bernardeschi sono sicuri dell'addio, mentre Morata e Kean sono in bilico. Si cerca una soluzione in uscita per Ramsey, mentre si ascolteranno offerte per Arthur, Alex Sandro e Rabiot. Ma occhio anche alle offerte che arriveranno alla Continassa pure per altri bianconeri. Ad esempio, sembrerebbe che Antonio Conte sia pronto a farsi sotto per un giocatore, con Cherubini che potrebbe approfittarne per fare un altro colpo in entrata <<<