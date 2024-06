Caressa sorprende tutti: “Io metterei Vlahovic al Milan e Zirkzee alla Juve”

Le parole di Fabio Caressa sull'attacco di Juve e Milan: Vlahovic e Zirkzee dovrebbero davvero scambiarsi?

La Juve ha deciso di puntare con forza su Dusan Vlahovic. Se fino alla scorsa estate l’attaccante serbo era in bilico, ora la situazione è completamente cambiata. Il classe 2000 nel corso dell’ultima stagione ha convinto tutti grazie ai suoi ma anche e soprattutto per la sua mentalità vincente. Non è un caso quindi che sul punto di partenza ci sia invece Federico Chiesa, che al contrario non è riuscito a lasciare il segno. Dagli studi di Sky Sport, però, Fabio Caressa ha detto: “Se devo pensare tatticamente Vlahovic lo metto al Milan e Zirkzee alla Juve che è stato centrale per Thiago motta, viene incontro, fa giocare la squadra anche se segna meno. Al Milan serve una punta che faccia gol: mancano i gol per fare l’ultimo salto”.