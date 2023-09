Caressa non ha dubbi: “Inter e Juve si staccheranno nettamente…”

E subito Giancarlo Marocchi ha voluto prendere la parola: "Ma quale presto? L'anno scorso si sono incasinati con Skriniar: è stata quella la zavorra che ha portato via punti e gli ha impedito di chiudere più in alto in classifica." E poi Luca Marchegiani: "Sono cresciuti vari giocatori, secondo me: Dumfries e Dimarco all'inizio dell'anno scorso, non erano quelli che vediamo adesso. Parliamo di ragazzi fondamentali per la loro leadership e che, ora, Simone Inzaghi può avere a pieno regime".