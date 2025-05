Caressa: “La Juve deve arrivare quarta o sarà rivoluzione totale”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato della situazione in casa Juve dopo il pareggio contro il Bologna

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Fabio Caressa ha detto: “La Juve deve arrivare quarta, perché, se non arriva quarta, le scelte della società possono essere dall’alto in basso, non si soffermano solo sulla scelta dei giocatori. È ovvio che il quarto posto fosse l’obiettivo minimo che la Juventus si era prefissata. C’era stata una lettera di Elkann che dà i pieni poteri a Giuntoli. La lettera è inequivocabile. Se non si arriva al quarto posto, è evidente che la rivoluzione sarà totale: non può non essere visto che come un fallimento“.

Juve, le parole di Marchegiani

Marchegiani ha poi aggiunto: "Questo pareggio non ha poi tante ripercussioni da un punto di vista della Juventus. Credo che la squadra di Tudor sia preparata a giocarsela fino alla fine A me è piaciuta la Juve. Ha reagito bene dopo aver subito il pareggio e nel primo tempo ha pressato alta. Ha fatto la partita che doveva fare contro una squadra difficilissima contro il Bologna, che ti costringe a correre tanto, ti costringe a difenderti e che ti concede anche spazio. Questo pareggio non ha ripercussioni negative. Certo il calendario è impegnativo".