Caressa: “Questo matrimonio conviene a Dybala e alla Roma”

Il noto giornalista di Sky Sport, in un video sul suo canale YouTube, ha analizzato l'arrivo dell'attaccante argentino nel club giallorosso.

redazionejuvenews

Una delle notizie più importanti della giornata di ieri è stata quella del passaggio di Paulo Dybala alla Roma. Il club giallorosso, con un blitz nel fine settimana, ha chiuso l'ingaggio della Joya, bruciando la concorrenza dell'Inter e del Napoli. L'ufficialità non è ancora arrivata, con il giocatore argentino che è arrivato in Portogallo ieri con un volo privato della famiglia Friedkin, proprietaria del club. In questi minuti l'ex numero 10 bianconero e il suo entourage sono impegnati insieme alla dirigenza giallorossa nella stipula dei contratti, con gli ultimi dettagli da limare, per poi apporre la propria firma. Se l'operazione non si dovesse prolungare, Dybala poi raggiungerà la squadra, che stasera giocherà in amichevole contro lo Sporting Lisbona.

Sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha analizzato l'approdo in giallorosso dell'ex Juventus: "La telenovela Dybala si è chiusa con il suo arrivo alla Roma. Avevo la sicurezza che il processo di crescita della Roma, anche dal punto di vista della comunicazione, avrebbe implicato un grande colpo. Dybala è un grande acquisto, in Italia lo volevano un po' tutti. Ero certo che non sarebbe andato all'Inter dopo che si era chiuso l'acquisto di Lukaku. Una volta che hai un parco attaccanti numeroso come quello dell'Inter, è difficile che ci siano altri arrivi se non fai delle cessioni.

Questo matrimonio conviene sia a Dybala che alla Roma. I giallorossi fanno un colpo che dà ancora di più un grande entusiasmo ai tifosi. Quando arriverà a Roma ci sarà un bagno di folla straordinario che farà il giro di tutto il mondo: questa è una cosa importante per il brand della Roma all'estero. E' un acquisto importante anche dal punto di vista della continuità di crescita internazionale e di esperienza. Secondo me è un battitore libero, non può essere inserito in ruoli fissi. Lo vedo più seconda punta, può fare molto vicino ad Abraham".