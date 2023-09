Caputi: “Bonucci? Sono meravigliato. Ne esce male sia lui che la Juventus”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Caputi ha espresso la sua opinione sulle parole espresse da Leonardo Bonucci contro la Juventus. Ecco cosa ha detto: "Le scelte di Allegri negli ultimi mesi erano chiare. Sono meravigliato però che la Juve come società e Bonucci siano arrivati a questo epilogo. Capisco ma ci sono i modi per uscirne bene. Ne escono male entrambe le parte. Avere un giocatore come lui che parla così e ti fa causa per una società come la Juve non è bello. Sono meravigliato, davvero, un po' come il divorzio Mancini-Nazionale".