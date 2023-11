Serena: “Juve-Inter? Siamo solo all’inizio della stagione”

Ospite d'onore in occasione del 23° Galà del Calcio Triveneto, Aldo Serena ha parlato del derby d'Italia per lo scudetto: "In prospettiva l' Inter ha il vantaggio del pronostico ma la Juve nel lungo periodo, non avendo le coppe, potrebbe approfittare dei momenti che capiteranno, vedi qualche infortunio o appannamento della squadra, visto che i nerazzurri giocano ogni tre giorni. Queste due squadre si sono staccate rispetto a tutte le altre, ma siamo all'inizio della stagione . Onestamente l'Inter è una super-corazzata, con uno dei centrocampi più forti d'Europa e un organico di alto livello anche nelle cosiddette seconde linee, a loro volta molto forti".

Sulla Juve ha aggiunto: "I bianconeri hanno un buon organico, tenendo conto che non disputano le coppe europee. Nell'ultimo periodo hanno infilato una serie di fila di vittorie, che li ha proiettati in alto. Possono restare in testa. Se non altro perché finora, non avendo giocato particolarmente bene, si presume ci sia la possibilità di incrementare al meglio la qualità del gioco e quindi anche i gol e i punti".