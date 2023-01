Capello: “Scudetto? Solo la Juventus ha una scusante…”

Fabio Capello, ex allenatore, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando anche di Dybala e dello Scudetto.

redazionejuvenews

Fabio Capello, ex allenatore, ha detto la sua a Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto e dell'addio di Paulo Dybala: "In questo momento mi pare che non ci sia corsa, anche se chi insegue sta aiutando Spalletti. L’Inter ha la rosa più attrezzata e lo ha confermato nello scontro diretto ma non trova continuità. Il Milan ha pagato un peccato di gioventù: c’è stato un po’ di rilassamento dopo la vittoria dello scorso anno. La Juve invece ha una scusante vera: non ha mai giocato con la squadra che era stata costruita in estate.

Dybala? Non entro nel merito, sono scelte. Evidentemente non si fidavano delle condizioni fisiche di Paulo. Non credo che abbiano mollato Dybala perché non ne conoscevano il livello tecnico. Come può crescere allora il nostro calcio? Investendo sui giovani e lavorando sulla tecnica, più che sulla tattica, in un gioco che è diventato molto veloce.

Un ragazzo migliora se ha qualcuno da cui imparare. Quando ero giovane io, per esempio, andavo a vedere Luisito Suarez per carpirne da vicino le qualità. Oggi chi dovremmo andare a studiare in Serie A? Non vengono più i migliori in Italia".