Capello: “Roma-Juve? 50-50, Allegri e Mou sanno come vincere”

Stasera la Juventus affronterà la Roma allo stadio Olimpico. Sul big match si è espresso anche Fabio Capello , intervistato da Tuttosport. L'ex allenatore di entrambe le squadre non si è sbilanciato sul pronostico: " Io dico 50 e 50 . Contro il Torino la Juve ha sfruttato al meglio le palle inattive. La Roma è altrettanto brava . Proprio in queste situazioni, però, i bianconeri hanno dimostrato qualche mancanza a livello difensivo… Questa chiave sarà molto interessante".

Capello poi si è soffermato su Vlahovic: "Posto che Dusan è un uomo d’area, un uomo gol, ha velocità e compagnia bella… però non ha la tecnica di Ibrahimovic. Lui veramente poteva inventare la giocata. Vlahovic è più lineare. Ma con Pogba e Di Maria in squadra, può ricevere dei palloni “giusti”: gli basterà muoversi bene. Deve intuire il momento del movimento. Se ti muovi quando anche gli altri lo capiscono, allora non ha alcun valore. Se invece anticipi il movimento, tutto cambia. Su questo aspetto si può lavorare, Allegri può insegnare a Vlahovic che in area deve rallentare, poi ripartire al momento giusto staccandosi dall’avversario".