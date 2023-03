Benatia: “Bremer bel difensore, Chiellini maestro della mia generazione”

Il giudizio su Bremer : " È un bel difensore , nel Torino giocava a tre ed è stato eletto miglior centrale della Serie A. È forte fisicamente, veloce: mi piace. Ma Chiellini, che è stato il maestro della mia generazione, in più aveva la furbizia italiana ".

La Juve schiererà un terzetto difensivo tutto brasiliano: "Fa un po’ strano, però oggi il Brasile ha una generazione molto forte tra i difensori. Penso a Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Alex, Bremer. Per come pensa la Juve, è vero fa effetto non vedere italiani. Ma c’è sempre Bonucci, che è il capitano".