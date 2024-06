Capello: “Mi aspetto una Juventus protagonista in campionato”

Capello ha parlato del prossimo campionato di Serie A: per l'ex allenatore, tra le squadre protagoniste del torneo potrebbe esserci la Juve

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Fabio Capello ha parlato del prossimo campionato di Serie A. Per l’ex allenatore della Juventus, proprio i bianconeri potrebbero far parte del novero delle squadre protagoniste del torneo. Ecco le sue parole: “Assisteremo a un bellissimo campionato: non credo che l’Inter si ripeterà, vedo Juve e Milan super protagoniste. Il Napoli? Conte ha esperienza internazionale e quindi è il tecnico giusto nel momento giusto. Ha già dimostrato di essere un vincente, è favorito perché ha solo il campionato. Sarà importante avere una buona rosa, la base per arrivare a dei successi. Scudetto? Dipende sempre dalla squadra e poi Antonio dovrà recuperare la testa di molti calciatori”.