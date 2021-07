Con il PSG degli “invicibili” quanto sarà difficile per la Juve vincere in Europa quest’anno?

Quanto sarà difficile per la Juve vincere in Europa quest'anno?

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus è accaduto per un motivo principale: tornare a fare il doblete ogni anno (campionato e Coppa Italia) e provare a tornare in finale di Champions League per giocarsi la vittoria della coppa. Ma la Juventus di oggi può davvero arrivare in fondo alla competizione più famosa del mondo? Guardando la rosa di adesso la risposta è no, dunque i bianconeri dovranno sicuramente acquistare rinforzi in questa sessione di mercato soprattutto a centrocampo. La risposta ai problemi della Juventus non può essere Locatelli che, per quanto può essere un gran centrocampista sicuramente non può svolgere il ruolo di regista della squadra. Il direttore sportivo Cherubini dovrà assolutamente trovare un regista basso (ritorno di Pjanic?) per sistemare definitivamente il reparto. Oltre a ciò, la Juventus non parte da favorita per la vittoria del prossimo campionato di Serie A perché nella scorsa stagione l'Inter è sembrato essere un gradino sopra.