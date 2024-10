Capello: “La Juve non ha ancora la convinzione di squadra”

Capello ha parlato della Juve vista in questo avvio di stagione: per l'allenatore i bianconeri non avrebbero ancora raggiunto consapevolezza

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha presentato il prossimo weekend di Serie A. Il campionato propone sfide di alta quanto, in particolare per le romane: se la Roma ospiterà l’Inter, per la Lazio toccherà la Juventus appaiata in classifica. Su quest’ultimo incontro, l’ex allenatore ha detto: “Nella stessa giornata ci saranno Juve-Lazio e Roma-Inter, sfide importanti per entrambe le romane. Per la Lazio specialmente è un bel banco di prova, dopo i primi mesi molto positivi. Gioca bene e vedere uno come Pedro divertirsi è un bel segnale: Baroni ha creato un gruppo unito, anche se la rosa non è profonda come quella delle grandi”.

Capello: “Bremer e vice Vlahovic assenze della Juventus”

L’ex allenatore ha proseguito parlando dei problemi che attanaglierebbero la Juve. Dagli infortuni, alle scelte di mercato in attacco, Capello ha detto: “Bremer è una grossa perdita e Thiago Motta non ha un vice Vlahovic con Milik ai box. Koopmeiners poi ha una costola rotta e vediamo quando tornerà, anche se ai miei tempi Salvadore giocò lo stesso, mettendosi un parastinchi sul costato (ride, ndr). La Juve comunque non ha ancora la certezza e la convinzione di squadra che ha l’Inter e forse ora pure il Napoli“.