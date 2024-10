Capello: “La Juve stava già pensando all’Inter? Non si può”

Come mai la Juve ha perso così male contro lo Stoccarda? L'analisi di Capello e Costacurta dagli studi di Sky Sport

La sconfitta di Champions League contro lo Stoccarda è stato un bruttissimo colpo per la Juve. I bianconeri hanno infatti perso, ma soprattutto hanno perso male. La squadra tedesca è stata in controllo della partita dall’inizio alla fine e se il risultato alla fine è stato soltanto di 0-1 gran parte del merito va a un super Perin. Ma come mai la squadra di Thiago Motta non è riuscita a reagire? Secondo alcuni i bianconeri hanno sottovalutato la sfida, già in parte concentrati sul derby d’Italia contro l’Inter. A proposito Fabio Capello dagli studi di Sky Sport ha detto: “Nella testa dell’allenatore può esserci il pensiero ma in quella dei giocatori no. Le partite di Champions sono importanti, c’è una classifica. Se condiziona le scelte dell’allenatore? Ormai con le 5 sostituzioni, non ci sono giustificazioni, non puoi mai pensare alla partita che ci sarà”.

Juve, le parole di Costacurta

Billy Costacurta ha invece voluto sottolineare i meriti della formazione tedesca: “La Juventus non ha convinto come nelle due precedenti. Dopo la bellissima vittoria contro il Lipsia non ha giocato bene. Lo Stoccarda ha sempre dimostrato di essere una squadra solida e ha ingannato un po’ tutti per il risultato contro il Bayern“.