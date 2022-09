Capello: “Juve e Inter devono trovare una soluzione, erano le favorite”

Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione del Festival dello Sport. Ecco le sue parole: "Le crisi sono gravi sempre. Devono trovare entrambe una soluzione. E' un campionato difficile, sulla carta Juve e Inter erano le favorite. Sarà difficile perché ci sono 7-8 squadre molto competitive, ad ogni giornata la classifica si può ribaltare. Allegri? Questa è una domanda da fare ai dirigenti della Juventus. Io mi auguro che la Juve sia ancora protagonista in Europa, in questo modo arricchisce il campionato italiano".