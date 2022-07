Capello: “Dybala ha sempre dimostrato le sue qualità. La Juve ha fatto una scelta”

"Gli infortuni di Dybala potrebbero aver influito sul rinnovo, ma il problema è la questione stipendio. E anche i procuratori, che per carità fanno il loro lavoro, devono capire che le cose stanno cambiando, anche per i paletti messi dalla Uefa sul fronte del rapporto tra il fatturato e gli stipendi. Paulo farebbe comodo a tutti, è bravissimo anche sui calci piazzati, che adesso sono sempre più decisivi nel calcio moderno. Meglio per Inzaghi o per Pioli? Vediamo prima in che squadra approderà e poi ne parleremo, perché non devo essere io a consigliare implicitamente ad andare in una squadra piuttosto che in un’altra. Aspettiamo e vediamo dove andrà. Vorrà mostrare a tutti il proprio valore. Juve pentita? Non credo, hanno fatto una scelta aziendale di prospettiva che va rispettata".