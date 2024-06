Capello: “Chiesa dovrà essere decisivo con la Svizzera”

Fabio Capello, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Federico Chiesa, calciatore dei bianconeri.

Fabio Capello, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Chiesa al comando. Spalletti dovrà fare i conti con l’assenza di Dimarco, che peserà: sapete come la penso su Federico, quando avanza sulla fascia può nascere sempre qualcosa di interessante. Sapete anche cosa penso dell’altro Federico, quello che un Europeo lo ha già vinto e che proprio tre anni fa cominciò a segnare negli ottavi di finale, con un gol pesantissimo contro l’Austria: se vogliamo colpire e affondare la Svizzera, Chiesa è la nostra conditio sine qua non . Deve azzannare la partita da subito, e farlo con le sue armi: dribbling, strappi in velocità, coraggio. Il suo ingresso in campo con la Croazia ha cambiato volto alla nostra partita, questa volta Fede può e deve essere decisivo giocando dall’inizio. Anche perché ritengo che il fianco sinistro sia la parte più vulnerabile della Svizzera: Chiesa ha tutto per mettere in difficoltà gli avversari nell’uno contro uno e mandare in tilt l’organizzazione della squadra di Yakin”.