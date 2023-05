Caparros: “Juve in fase di ricostruzione, ha la chance di vincere l’EL”

L'ex allenatore del Siviglia - Joaquin Caparros - ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW a poche ore dal fischio d'inizo. Sulla stagione degli spagnoli: "Al Siviglia mancata un po' di continuità, ma può succedere che una stagione non vada per il verso giusto. Il nuovo tecnico Mendilibar è stato bravo a ricompattare l'ambiente , trasmettendo un bello spirito di squadra ai calciatori. E adesso il Siviglia è atteso da un finale di stagione che può diventare strepitoso. Ha la possibilità di giocare una finale e di qualificarsi direttamente alla prossima Champions ".

E sulla Juve ha detto: "Sta vivendo una fase di ricostruzione, ma come ogni anno è comunque in lotta per grandi obiettivi. È seconda in classifica in Serie A, ha la chance di vincere l'Europa League. Resta una squadra piena di talento e il Siviglia non la sottovaluterà".