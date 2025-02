Canzi: “Non stiamo performando al massimo. 1-1 da salvare”

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del pari con il Napoli.

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Oggi salvo lo spirito, la voglia di fare bene, tranne forse i primi 10 minuti in cui abbiamo perso tante seconde palle, arrivando in ritardo: poi siamo cresciuti, abbiamo sistemato un po’ di cose. Devo ancora vedere visto i dati della gara, ma abbiamo fatto tantissimo, costruito tante occasioni e ne abbiamo concesse poche. Sotto questo aspetto è una partita positiva: è chiaro che poi, come ho sempre detto, alla fine quello che conta è chi merita. Ci portiamo un 1-1 che non è un risultato da buttare via, ma avere tante occasioni e non concretizzarle ci deve far tenere alta l’attenzione”.

Sui risultati

"Se guardiamo i risultati è un periodo in cui non stiamo performando al massimo: se ne esce come abbiamo sempre fatto, non ci siamo mai esaltati quando le cose andavano per il meglio, e allo stesso modo adesso resto convinto delle nostre qualità. Teniamo alto lo spirito e i risultati continueranno ad arrivare. Il livello tattico del campionato si è alzato molto, e quindi non ci sono partite semplici per nessuno. Le due ragazze nuove si stanno inserendo, stanno dimostrando le loro qualità, sicuramente calarsi nel campionato italiano è difficile, stanno continuando bene il loro percorso".