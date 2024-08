Canovi: “La Juventus deve completare la rosa”

Dario Canovi ha parlato della campagna acquisti della Juventus: per l'agente, il lavoro sulla sessione di estiva non sarebbe ancora finito

Intervistato per Tmw, Dario Canovi ha parlato della campagna rafforzamento della Juventus. Per l’agente, i colpi effettuati sin qui dal club bianconero per mano del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbero buoni acquisti. La rosa sarebbe però ancora decisamente incompleta.

Canovi: “La Juve deve fare ancora qualcosa”

Ecco le sue parole sul mercato della Juve e delle altre big della Serie A: “Fin adesso ha fatto bene l’Inter perché ha preso i calciatori che gli servivano spendendo poco o nulla; ha fatto cose buone la Juventus ma deve ancora fare qualcosa; benino il Milan come l’Atalanta il cui salto di qualità dipenderà se Gasperini farà rendere al massimo Zaniolo e la Roma ma occorrerà vedere cosa accadrà con il futuro di Dybala”.