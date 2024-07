Canovi: “La Juventus ha recuperato terreno…”

Dario Canovi, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Dario Canovi, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto. Ecco le sue parole a CityRumours: “Secondo me l’unica che ha recuperato un po’ di terreno è la Juventus di Thiago Motta che comprando giocatori forti e azzeccati nei ruoli, può davvero essere una specie di sorpresa perché tanti non se lo aspettano, ma ne vedremo delle belle con la squadra bianconera guidata da un allenatore che, a mio modo di vedere, ancora non ci si è resi conto di quanto sia bravo…”. I bianconeri sono tra le squadre più attive sul mercato, con già quattro acquisti portati a termine.