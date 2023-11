Cannavaro: “Napoli? Ripetersi è difficile, solo alla Juve è riuscito”

Paolo Cannavaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto e del Napoli.

Paolo Cannavaro , ex calciatore, ha detto la sua a Radio Marte, parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole sulla lotta Scudetto e sulle difficoltà dei partenopei dopo la conquista dello Scudetto: "Una piccola preoccupazione, guardando i numeri, ci deve essere.

La statistica, però, dice anche che è difficile ripetersi e che soltanto la Juventus è riuscita a vincere per diversi anni di fila.

Tutti volevamo un Napoli che partisse con il ritmo di Inter e Juve di quest'anno, ma ci sono ancora tanti punti a disposizione: questa situazione non deve passare per un fallimento tecnico, bensì per un elemento di motivazione ulteriore".