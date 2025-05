Cannavaro: “Conte-Juve? Non lo so, ma lui vuole garanzie”

Intervenuto su Sky Sport l'ex bianconero Cannavaro ha parlato del possibile futuro di Conte tra Juve e Napoli

Chi sarà l’allenatore della Juve per la prossima stagione? Le possibilità che rimanga Tudor non sono altissime e per questo cominciano già a circolare i nomi del suo possibile sostituto in panchina. Tra questi Antonio Conte spicca su tutti. Intervenuto su Sky Sport l’ex bianconero Cannavaro ha detto: “C’è tensione per questo finale di campionato. Il Napoli gioca in casa contro un Cagliari già salvo, ma ciò non significa nulla. Dovranno andare in campo e pensare di vincere la partita facendo cose semplici. Il Napoli può stare tranquillo con un condottiero come Conte. Il suo futuro? Non lo so, ci siamo incontrati ma non abbiamo parlato di questo. Ha gestito alla grande la squadra e una società che qualche anno fa aveva avuto problemi nella comunicazione. Ma lui vuole delle garanzie…”.

Juve-Conte, le parole di Pedullà

Il giornalista Alfredo Pedullà ha invece aggiunto: "In tante dichiarazioni Conte ha detto delle cose che dal mio punto di vista, aspettando l'incontro con De Laurentiis, sono cose che fanno pensare non poco sul fatto che possa lasciare Napoli. Le ha detta anche dopo Parma: 'Non resisto più non ce la faccio più' l'avete ascoltata anche voi. Quando ha detto che certe cose a Napoli non si possono fare…".