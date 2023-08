Cambiaso riceve la maglia del suo idolo: regalo di Cancelo e della Juve

La Juventus sta preparando l'esordio in campionato contro l'Udinese, in programma domenica allo Stadio Friuli di Udine. I bianconeri inizieranno la nuova stagione dove avevano finito la precedente, e sperano di farlo anche con lo stesso risultato: l'ultima gara infatti finì 1-0 per la Vecchia Signora, con gol di Federico Chiesa. L'auspicio di Allegri è che domenica si inizi con il piede giusto, per non dover iniziare ancora una volta a rincorrere da inizio stagione.