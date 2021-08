Calderon: “Ferguson offrì Ronaldo al Barcellona”

Retroscena sul giocatore portoghese

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa per preparare l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, quella contro l'Atalanta in programma sabato sera all'Allianz Stadium, che per l'occasione è stato riaperto al 50% della capienza. Dopo la sconfitta nel Trofeo Gamper di domenica contro il Barcellona, ieri Massimiliano Allegri ha lasciato ai giocatori un giorno di riposo, con la squadra che si è ritrovata oggi al centro di allenamento per continuare la preparazione. Allegri ha da oggi a disposizione tutti i giocatori della rosa, e potrà lavorare sulla loro intesa e sul miglioramento dei meccanismi di squadra. Anche Cristiano Ronaldo farà parte delle turnazioni questa stagione, con il portoghese che verrà gestito per rendere al meglio durante la stagione.

A proposito del numero 7 della Juventus, l'ex ha svelato un aneddoto riguardante il periodo precedente all'approdo del giocatore al Real Madrid. L'ex presidente ha parlato intervistato dai microfoni dell'emittente libanese Al Mayadeen, ai quali ha raccontato le difficoltà avute per ingaggiare il giocatore portoghese: "La trattativa con il Manchester United è stata difficile, perché loro ovviamente non volevano perdere il giocatore, però Ronaldo aveva già raggiunto un accordo con me. Voleva venire al Real Madrid. La trattativa è stata ulteriormente complicata anche da Ferguson, che non voleva che venisse da noi: il Real Madrid non gli era simpatico, lo vedeva come un club che aveva conquistato tutto quello che lui avrebbe voluto conquistare. Il Manchester United ha vinto tanto, il Real molto di più. Ecco perché lo ha offerto al Barcellona"

"Cristiano però ha messo subito le cose in chiaro, dicendo che aveva già firmato un accordo con Ramon Calderon per andare al Real Madrid. E così è stato. In quell'occasione avevamo stipulato anche una clausola secondo la quale, se una delle due parti non avesse rispettato l'impegno, avrebbe dovuto pagare 30 milioni di euro all'altra".