Calciomercato, un affare a zero per la Juventus per il post Alex Sandro

Per sostituirlo, il club bianconero starebbe pensando a prelevare un giocatore a parametro zero. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, si starebbe lavorando per Mario Hermoso, in scadenza con l'Atletico Madrid. Il difensore dei Colchoneros non parrebbe intenzionato a rinnovare il contratto: un occasione ghiotta per la Juventus e non solo.