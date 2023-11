Calciomercato, stallo Sancho: la Juventus detta le sue condizioni

Sul fronte calciomercato, la Juve attenderebbe risvolti per Sancho: il club bianconero sarebbe piuttosto rigido sulle condizioni d'acquisto

Tentativo ma senza follie. Questo è quello che emergerebbe, secondo calciomercato.com, dai dialoghi tra Juventus e Manchester United per un eventuale trasferimento di Jadon Sancho. L'attaccante inglese, dato in uscita dai Red Devils, avrebbe il gradimento de La Vecchia Signora, che non sarebbe però disposta a spostarsi di molto dalle sue condizioni.