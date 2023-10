Calciomercato, spunta una nuova idea per la Juventus dalla Premier

La Juventus starebbe sondando il terreno alla ricerca di nuovi centrocampisti: un idea potrebbe essere quella per un calciatore della Premier

Il calciomercato della Juventus in ottica centrocampo sembra sempre più una certezza che un ipotesi. I casi che hanno recentemente coinvolto Pogba e Fagioli hanno ridotto ulteriormente il reparto di una squadra che per ambizioni non può farsi trovare scoperta. Su questo fronte, l'ultima suggestione, secondo calciomercato.com, arriverebbe dalla Premier League.