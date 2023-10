Zeegelaar consiglia la Juve: “Samardzic è davvero fortissimo”

Intervistato da Tuttosport l'ex Udinese Marvin Zeegelaar ha detto: "Samardzic è davvero fortissimo. Vederlo da vicino in allenamento tutti i giorni è stato uno spettacolo. Lazar ha un grandissimo futuro davanti a sé e sono sicuro che diventerà un top player internazionale. Juve? Uno come lui può giocare in tutte le grandi squadre e pure facilmente. Non ho dubbi: il talento di Samardzic farebbe comodo a qualunque big e perciò anche ai bianconeri".