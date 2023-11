Calciomercato, sogno Phillips per la Juventus: c’è la grana dell’ingaggio

Tra i nomi che più di tutti stuzzicherebbero le idee per rinforzare il centrocampo della Juventus ci sarebbe quello di Kalvin Phillips del Manchester City. Non a caso, il direttore sportivo del club bianconero Cristiano Giuntoli sarebbe volato in Inghilterra probabilmente per approfondire il discorso. Per alimentare le fantasie della Vecchia Signora ci sarebbe infatti una grossa necessità, quella di trovare una soluzione al lauto ingaggio che il calciatore percepisce per giocare in Premier League.