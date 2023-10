Calciomercato, si pensa al post Pogba: due le alternative per la Juventus

Il caso Pogba spingerebbe più che mai la Juventus a correre ai ripari a centrocampo. Secondo quanto riportato da Michele Fratini a Calcio Totale, si starebbe sondando varie piste percorribili per gennaio e due in particolare apparrebbero quelle più gettonate. Ecco le sue parole:

"Possibili sostituti di Pogba? Diarra piace a tanti club, ma è attenzionato dalla Juvein maniera specifica perché è il calciatore che cercando il club bianconero, perché è bravissimo nelle ripartenze, ha qualità e lo Strasburgo chiede 20 milioni e se va via Pogba la Juventus guadagna 30 milioni, 20 per Diarra e 10 forse per un altro. Poi Giuntoli sta seguendo anche Kephrem Thuram che piace alla Juventus. Poi c'è Colpani del Monza, un altro giocatore che la Juve sta seguendo con attenzione".