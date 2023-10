Calciomercato, sfida italiana per un talento spagnolo: duello Juve-Milan

Non solo in Serie A, ma anche sul calciomercato la Juventus e il Milan si sfiderebbero per lo stesso obiettivo. Da diverso tempo i rossoneri sarebbero a caccia di un degno sostituto di Theo Hernandez per la fascia sinistra di difesa. La suggestione, riportata da calciomercato.com, sarebbe quella di Juan Miranda, talento spagnolo del Betis Siviglia.