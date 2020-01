Dalla Spagna: Miranda si avvicina alla Juve

TORINO- L’infortunio di De Sciglio ha messo Sarri nei guai, vista la disponibilità dei soli Danilo e Alex Sandro nel ruolo di terzino. Ecco perchè la dirigenza juventina sarebbe tornata sul mercato alla ricerca di un laterale da regalare al tecnico toscano. Il nome più caldo è quello dello spagnolo Juan Miranda, scuola Barcellona già trattato durante l’ultima sessione estiva prima del passaggio allo Schalke. Il ragazzo, in Germania, ha fin qui trovato poco spazio e per questo il club blaugrana sarebbe pronto a cederlo alla Juventus. A riportarlo è la stampa spagnola, che parla di una prima offerta da parte dei bianconeri di 10 milioni di euro più 5 di eventuali bonus. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivato un annuncio bomba di mercato su Twitter che sta facendo sognare i tifosi bianconeri: “Sì, tutto confermato!” >>>VAI ALLA NOTIZIA