Calciomercato, Santini: “Juve su Koopmeiners. Berardi ancora possibile”

Intervistato a TvPlay, Fabio Santini ha parlato del calciomercato della Juventus . Ecco le sue parole: " Zielinski ? Molto difficile. Sta lavorando tantissimo e sta cercando due profili importantissimi per il centrocampo, uno di questi è Koopmeiners . Punta a fare 30-35 milioni dalle cessioni di Iling e Yildiz , altri 10 e arriva a Koopmeiners . Va anche su Berardi , non ha mai lasciato cadere la pista. Poi vorrebbe far cedere Soulé al Newcastle o al Crystal Palace , offerta tra i 20/25 milioni”.

Inoltre, sull'Inter il giornalista ha aggiunto: "Zielinski l’Inter l’ha già preso, ha detto di no ad un’offerta milionaria dell’Arabia Saudita. Ha detto di no ai continui richiami di Aurelio De Laurentiis per il prolungamento del contratto. Ha detto di sì all’Inter, 2+2 anni, i primi due a 3,5 milioni più bonus, gli ultimi due da definire. Calciatore in dirittura d’arrivo ad Appiano Gentile a fine campionato”.