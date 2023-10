Calciomercato, ritorno di Douglas Costa? Juventus combattuta

Le parole al miele di Douglas Costa su un possibile ritorno alla Juventus non sarebbero state prese seriamente solo dai tifosi juventini. La suggestione di un ritorno a La Vecchia Signora del brasiliano, secondo calciomercato.com, sarebbe seriamente presa in considerazione. Questa però sarebbe anche accompagnata da diversi dubbi che potrebbero far pendere la bilancia da una parte rispetto che dall'altra.

In primo luogo, la Juventus, la quale da anni starebbe puntando sempre più sulla linea verde, non la considererebbe un ideale ottimale. Ovvero, quella di puntare su un giocatore over 30 fuori da qualche tempo dalla partecipazione ai campionati europei. Inoltre, l'esterno in forza al Galaxy percepisce un ingaggio attorno ai 4,2 milioni di euro a stagione. Sebbene Douglas Costa sembrerebbe disposto a uno sconto sullo stipendio, difficilmente la società bianconera sarebbe ben disposta a mettere a busto paga un altro contratto così pesante.